NBA'de tüm maçların iptal olmasına neden olan Rudy Gobert basın toplantısında koronavirüsle dalga geçmiş! 12.03.2020 08:44

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs NBA'yi de vurdu. Koronavirüsün Utah Jazz‘ın Fransız yıldızı Rudy Gobert’te pozitif çıkmasının ardından NBA tüm maçlarını iptal etme kararı aldı. Rudy Gobert'in, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında koronavirüs ile dalga geçtiği ortaya çıktı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Gelen son dakika haberine göre NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

Yıllık toplam sekiz milyar dolar geliri olan NBA organizasyonu durduruldu.

Shams Charania'nın geçtiği habere göre; Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala durduruldu ve maç iptal edildi.

NBA'DE MAÇLAR SÜRESİZ DURDURULDU

Kısa bir süre sonra ise maçın iptal edilmesinin Rudy Gobert'in koronavirüs yakalanmasıyla alakası olduğu ortaya çıktı. Gelen diğer bir bilgiye göre ise hem Utahlı hem de Oklahoma City'li oyuncular ve bütün personeller karantinaya alındı. NBA yönetimi ise Rudy Gobert'in virüse yakalanmasından sonra ligi hemen durdurduğunu açıkladı.

DALGA GEÇTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Rudy Gobertin, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında koronavirüs ile dalga görüntüler ortaya çıktı.