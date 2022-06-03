Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan şok açıklamalar! Boateng sinyalini verdi

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un transfer dönemini nasıl geçireceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

27 Haziran'da sezonu açacaklarını belirten Avcı, Trabzon'da çalışmalara başlayıp sonrasında Riva'ya geçeceklerini belirtti.

Transfer sorularını da yanıtlayan Avcı, "Geçen sene hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve ona uygun bir takım kurduk. Neticesini de verdi. Yaş ortalaması yüksek takımlarda sakatlık riski olabiliyor ama biz bunu en çok düşünen ekibiz. Her zaman gerekli analizleri yapıyoruz. Ona göre antrenman planlıyoruz. Önümüzdeki sezon minimum 50 maça çıkacağız. Buna göre plan yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Transferin hangi mevkilere yapılacağından da bahseden Avcı, "Sağ stoper, sol beki belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de planlar var. 6-8 oyuncu bakıyoruz. Nwakaeme'nin durumu da belli değil. Kalmasını konuşmuştuk. Kendisi de söyledi. İki haftadır bağlantı kurmadım. Detayları bilemem. Bir ekonomi bu. Problem çıkaracak bir oyuncu değil. Kulüp kendi bütçesine çekmek istiyor." diye konuştu.

AHMETCAN'A ALMANYA'DAN TEKLİF

Genç oyuncusu Ahmetcan'a teklifler geldiğini belirten Avcı, "Takıma ilk geldiğimde Ahmetcan, A takım antrenmanındaydı. Görür görmez, 'Bu çocuğu Trabzon'un yüzü yapalım.' dedim. Ahmetcan'a Almanya'dan teklif geldi. Her ligde oynayabilir." dedi.

BOATENG VE MASOURAS TEMASI

Ozan Tufan ve Oğuzhan Özyakup hakkında sorulan soruları da cevaplayan Avcı, "Ozan Tufan ile ilgili bir talepte bulunmadım. Oğuzhan Özyakup da düşüşte. Sanırım Trabzon doğumlu ancak bir girişimimiz yok." dedi. Yabancı basında yazılan haberleri de değerlendiren Avcı, "Boateng'in ismi önümüze geldi. Marka bir isim. Son durumunu inceliyoruz. Masouras ismini ise geçen sezon devre arasında istemiştim. Maliyeti çok fazla olduğu için vazgeçmiştik. Halen maliyeti yüksek duruyor. Bir girişimimiz yok." dedi. Boateng gelişmesini takvim.com.tr duyurmuştu.

ABDULKADİR'E TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan tecrübeli teknik direktör, Abdülkadir Ömür, çok özel bir oyuncu. Odak noktası futbol olduğu an çok fark yaratacak bir oyuncu. Eğer iyi bir teklif gelirse ve çıkarlara uyarsa değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

JESUS'TA ÖNEMLİ OLAN ZAMAN

Lig'i Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'deki Jorge Jesus hamlesini de değerlendiren Avcı, "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de neler yapacağını zaman gösterecek." dedi.