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Ahmet Ağaoğlu'ndan başkanlık açıklaması: ''Görevimi devredeceğim''

Ahmet Ağaoğlu'ndan başkanlık açıklaması: ''Görevimi devredeceğim''
03.06.2022 21:34 - Son Güncelleme: 03.06.2022 21:35

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Son dakika spor haberleri... Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'ndeki görevini bitireceğini duyurdu. Ahmet Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi.

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Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olarak Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim." diye konuştu.

21 HAZİRAN'DA BIRAKIYOR
Kulüpler Birliği başkanlığı görevini 21 Haziran'da yeni başkana devredeceğini belirten Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi.

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