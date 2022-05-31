Şampiyon Trabzonspor Lyon'un yıldızı Boateng'i kiralamak istiyor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken tecrübeli futbolcu Jerome Boateng'in transferinde de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu için resmi görüşmelerde ciddi mesafe kat edildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boateng'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Lyon'a yaptığı teklifte oyuncunun yarı maaşının karşılanmasını önerdi. Fransız ekibi de oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu fikri değerlendirmeye alırken, kulüp tarafından yetkilendirilen menajer de Boateng ile bir araya gelerek, kulübün projesinden ve gelecek sezon ki planlamasından bahsetti.