Şampiyon Trabzonspor Lyon'un yıldızı Boateng'i kiralamak istiyor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken tecrübeli futbolcu Jerome Boateng'in transferinde de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu için resmi görüşmelerde ciddi mesafe kat edildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boateng'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Lyon'a yaptığı teklifte oyuncunun yarı maaşının karşılanmasını önerdi. Fransız ekibi de oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu fikri değerlendirmeye alırken, kulüp tarafından yetkilendirilen menajer de Boateng ile bir araya gelerek, kulübün projesinden ve gelecek sezon ki planlamasından bahsetti.
BOATENG KUTLAMALARI İZLEDİ
Boateng'in şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüler sayesinde kulüp hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu belirttiği görüşmede taraflar arasında önemli mesafe kat edildi. Boateng kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi şampiyonluğu ve 1 kez de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Bayern Münih kulübünde yıldızı parlayan isimlerden olan 33 yaşındaki oyuncu ayrıca Hertha Berlin, Manchester City, Hamburg ve son olarak Lyon takımlarında forma giydi. Henüz transfer tam olarak bitmezken teknik direktör Abdullah Avcı'nın tecrübeli ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu konudaki talebini yönetim kuruluna ısrarla söylediği ifade edildi.