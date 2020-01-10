Başakşehirli futbolculardan 'Çiçek Abbas' paylaşımı! Sosyal medyayı salladılar 10.01.2020 17:44

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı. Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü'nün, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında oyuncular bir yandan ligin ikinci yarısının hazırlıklarına devam ederken diğer yandan da eğlenceli anlar yaşıyor.

İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız futbolcusu Robinho ile Nijeryalı Okechukwu Azubuike'nin Çiçek Abbas filminden bir sahneyi canlandırdığı özel bir video hazırladı.

Video'da Şener Şen (Şakir) ile İlyas Salman'ın (Abbas) kahvehanedeki "aşık atışması" sahnesi yer alırken, Robinho ve Azubuike'nin replikleri Türkçe söylemesi, izleyenleri gülümsetti.