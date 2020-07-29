Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı kazandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, kupaya uzandı.



9. KEZ MUTLU SON!

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.

Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.





SÜPER KUPA MAÇI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR ARASINDA

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

EKUBAN VE NOVAK SAKATLANDI

Trabzonsporlu futbolcular Caleb Ekuban ve Filip Novak, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Ekuban, baldırındaki sakatlık nedeniyle 40. dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı.

Trabzonspor ceza sahasında başına aldığı darbe nedeniyle sahayı sedyeyle terk eden Novak'ın yerine ise 78. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu. Filip Novak, ambulansla hastaneye götürüldü.





SÖRLOTH SEZONU 33 GOLLE KAPATTI

Karşılaşmada Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezonu 33 golle kapattı.

Süper Lig'de 24 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Norveçli futbolcu, Avrupa kupalarında ise bordo-mavili forma altında 2 kez ağları havalandırmıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde bordo mavili ekibi şampiyonluğa ulaştıran goller 25'inci dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10'uncu dakikada Sörloth'tan geldi.

5'inci dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutu auta çıktı.



8'inci dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Campi'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.



20'nci dakikada Juanfran'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Bakasetas'ın vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.



20'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth topu soluna aldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Marafona başarılı oldu.



25'inci dakikada Sörloth'un sol kanattan içeri yerden sert ortasında Abdulkadir Ömür topa kayarak vurdu ve takımın öne geçirdi: 1-0.



39'uncu dakikada Sörloth'un sert şutu üstten auta çıktı.







Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor 1-0'lık üstünlükle tamamladı.



64'üncü dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Pereira ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Bilal Başacıkoğlu yere uzanarak kafa vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.



76'ncı dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Onur Bulut bekletmeden sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.



89'uncu dakikada Sörloth'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, kaleciyi geçti. Savunmanın baskısı altında vuruşunu yapan Abdülkadir Ömür, topu dışarı yolladı.



90+2'nci dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Caulker'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.



90+6'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada Ceyhun Gülselam topu altıpasa indirdi. Cisse'nin kafayla tamamladığı top ağlara gitti ancak gol ofsayt kararı nedeniyle geçerli sayılmadı.



90+9'uncu dakikada Fernandes sol kanattan ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.



90+10'uncu dakikada Sosa'nın pasıyla hızlı çıkan Sörloth, topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına girdi ve kaleci Marafona'nın yanından topu ağlara göndererek skoru tayin etti: 2-0.



Müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyeti ile son buldu.