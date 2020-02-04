Haberler Video Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 1. golünü izle - Alexander Sörloth)
Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 1. golünü izle - Alexander Sörloth)

Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 1. golünü izle - Alexander Sörloth)

04.02.2020 22:46

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde Sörloth düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.


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