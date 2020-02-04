Son dakika: Obi Mikel'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması

Trabzonspor'un, BB. Erzurumspor'la karşı karşıya geleceği maç öncesi bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Obi Mikel, Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'yla yaşadıklarını A Spor'a anlattı. Mikel, "Onlarda kazanmak istiyordu bizde öyle. Biz 3 puan aldık. Farklı bir tartışma oldu Emre ile. Ufak bir tartışmaydı. Oyuncular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Obi Mikel'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması04.02.2020 20:30
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