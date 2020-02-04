Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un, BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 26. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında, Sturridge ve kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahale edemediği top, konuk ekibin savunma oyuncusu Yusuf Acer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-0.
Trabzonspor 2 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 2. golünü izle - Yusuf Acer K.K.)04.02.2020 22:46
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