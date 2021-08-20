Trabzon-Roma özet izle! Trabzonspor 1-2 Roma maç özeti ve gol videosu | TS UEFA Konferans Ligi maçı ATV geniş özeti

Trabzonspor 1-2 Roma maç özeti ve golleri izle! Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı deplasman takımı Roma Pellegrini ve Shomurodov ayağından kazandığı 2 golle Trabzonspor'a karşı 2-1 kazandı. Trabzonspor'un Roma'ya karşı tek golü ise Cornelius'tan geldi. İşte TS Roma karşılaşmasına dair özel anlar ve Trabzonspor Roma (TS-Roma) maçının geniş özeti...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Mücadeleyi Roma 2-1 kazandı.

16'ncı dakikada Nwakaeme sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisinin hemen yanından kaleye şutunu çekti, Patricio topu kontrol etmeyi başardı.

18'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Uğurcan kaleye yönelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı, ceza sahası yayının hemen solundan Veretout önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak top yandan dışarıya çıktı.





22'nci dakikada Nwakaeme sol çaprazda topu rakibinden kurtardıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Patricio meşin yuvarlağı kontrol etti.



32'nci dakikada Hamsik'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Patricio iki hamlede kontrol etti.

44'üncü dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.

İKİNCİ YARI

55. dakikada konuk takım golü buldu. Mkhitaryan'ın sol taraftan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Pellegrini dokunarak topu fileleri gönderdi: 0-1

Trabzonspor 0 – 1 Roma (Pellegrini)

64. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren Cornelius ile beraberliği sağladı. Sağ taraftan Peres'in ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Danimarkalı oyuncu, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-1

GOL | Trabzonspor 1 - 1 Roma

GOL | Trabzonspor 1 – 1 Roma ( Cornelius)

65. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, ceza alanı yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, top kaleci Patricio'da kaldı.

69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio tehlikeyi önledi.

81. dakikada Roma, tekrar öne geçti. Zaniolo'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu altı pas içinde Shomurodov, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-2

GOL | Trabzonspor 1 – 2 Roma

GOL | Trabzonspor 1 – 2 Roma ( Shomurodov)

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.