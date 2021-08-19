Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Trabzonspor sözleri: Kaliteli bir takım

"TRABZONSPOR KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİP"

Portekizli teknik adam, Peres, Gervinho ve Hamsik'in çok profesyonel oyuncular olduğunu belirterek, "Peres, Gervinho ve Hamsik üçü de çok profesyonel oyuncular. Peres'i zaten Roma'da herkes tanıyor. Ben tanımıyorum, geldiğimde gitmişti. İyi bir takım oyuncusu ve gerçek bir profesyonel. Gervinho ve Hamsik 33 yaşındalar ancak yaşlarını göstermiyorlar. Çok hızlı, iyi oyuncular. Gervinho özgür ve tekniğini oyuna yansıtabilen bir oyuncu. Hamsik defansif ve ofansif anlamda oyunu iyi yönetiyor. Trabzonspor kaliteli bir takıma sahip. Açıkçası bu maç Konferans Ligi maçına benzemiyor. Daha çok Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi Play-Off'una benziyor. Her iki takımın seviyesi de bunu gösteriyor."





"CORNELİUS OYNAYINCA NASIL BİR TAVIR SERGİLEYECEKLERİNİ BİLMİYORUZ"

Trabzonspor'da özel bir oyuncuya önlem almadıklarını da belirten Morinho, "Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık. Cornelius oynayanınca acaba nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz. O soru işareti. Bakasetas da iyi bir oyuncu, onu söyleyebilirim. Trabzonspor defanstan başlayan bir oyun kurma yapısına sahip. Bekler de bu oyun kurmaya dahil oluyorlar. Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık" şeklinde konuştu.