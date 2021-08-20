Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara Sörloth fırçası! O sözleri duyunca dayanamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda evinde ağırladığı Helsinki'yi genç futbolcusu Muhammed Gümüş'ün golüyle geçti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Sörloth'un transfer edilmesini isteyen bir taraftarı fırçaladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında kendi sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİM YOĞURT YİYİŞİMİZ BÖYLE"

Başkan Ali Koç, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Sörloth ve Kolasinac ile ilgili sorulan soruyu da "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." şeklinde yanıtladı.

"BİR DAKİKA SUSAR MISIN?"

Ali Koç, konuşması esnasında ısrarla 'Sörloth' diye bağıran bir taraftara ise "Bir dakika susar mısın lütfen?" diye cevap verdi.

Taraftarın "Şampiyon olmamız lazım ama ya..." diye karşılık vermesi ise dikkat çekti.