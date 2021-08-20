Trabzon Konferans Ligi’nde Roma’ya karşı savaştı ama sonunda büyük yıkım yaşadı

Trabzonspor Konferans Ligi play-off ilk maçında Roma'ya evinde 2-1 kaybetti. 16. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, topun sahibi oldu. 32'de Trabzonsporlu Hamsik'in şutunda kaleci Patricio köşeye giden topu kontrol etmeyi başardı.

ZANİOLO'NUN ŞUTU AZ FARKLA

39'da Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 55'te Pellegrini Roma'yı 1-0 öne geçirdi. 64'te Peres'in ortasında Cornelius topa müthiş yükseldi ve kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

NWAKAEME FIRSATI HARCADI

69'da ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda Patricio tehlikeyi önledi. 81'de Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu Shomurodov tamamladı: 1-2.

PATRİCİO GOLE İZİN VERMEDİ

Trabzon son dakikalarda gol aradı. 90+3. dakikada Nwakaeme'nin kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Patricio gole izin vermedi.

SİOPİS KADROYA ALINMADI

Trabzon'da yeni transfer Siopis, lisansı çıkartılıp UEFA listesine bildirilmesine rağmen maç kadrosunda yer almadı.

CORNELIUS SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un Danimarkalı yıldızı Andreas Cornelius, Roma maçında oyuna sonradan girdi ve fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Cornelius, "Bu maçtan çıkarabileceğimiz çok olumlu şeyler var. Genel olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Roma maçı sonrası konuştu. Tecrübeli hoca, "Fırsat varken kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi iyi bir organizasyonla oynadık. Bu rakiplere karşı oyunu tamamen eline alamazsın. Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var" ifadelerini kullandı. Bordo- Mavililer'in teknik patronu, "Güzel ve dengeli bir oyun oldu. Onlar kazandı, tebrik ediyoruz. Buradan çıkartacağımız dersler var. Roma'da turu atlamak için, kazanmak için oynayacağız. Trabzonspor taraftarı bu takıma sahip çıksın, destek versin. Biz doğru yoldayız. Çok iyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynayarak kaybettik" dedi.

ÖMÜR&KOITA GERİ DÖNDÜ

Trabzon'da sakatlıklarını atlatan Abdülkadir Ömür ve Fode Koita, Roma maçıyla geri döndü. Genç yıldız Abdülkadir, 77. dakikada oyuna dahil olurken, Fode Koita ise 81'de görev aldı. İki oyuncu da aldıkları süre boyunca çok çalıştı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Roma karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi.

VİTOR HUGO RÖVANŞTAN UMUTLU

Fırtına'nın Brezilyalı yıldızı Vitor Hugo, Roma maçı sonrasında umut dolu açıklamalar yaptı. Brezilyalı oyuncu, "Roma'ya karşı iyi mücadele ettik. Tur için umutluyum" dedi.

2 İSABETLİ ŞUTTA İKİ GOL BULDU!

Trabzonspor Roma karşısında iyi mücadele etti. Ama yine kalesini kapatmayı başaramadı. Molde ile oynanan ilk maçta 3 gol yiyen Fırtına dün de kalesinde 2 gol gördü. İtalyan temsilcisi Roma'nın Trabzon kalesine attığı iki isabetli şutun ikisi de gol oldu.

TRABZONSPOR ÜST DÜZEY BİR TAKIM

Roma'nın hocası Jose Mourinho, "Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı ve kolay değildi. Biz kazandık ama Trabzonspor çok iyiydi. Bu üzücü, bu iki takım da kazanmayı hak ediyordu" dedi.