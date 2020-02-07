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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Shane Larkin'in vatandaşlığını değerlendirdi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Shane Larkin'in vatandaşlığını değerlendirdi

07.02.2020 12:23

Anadolu Efes formasıyla rekolara imza atan ve kısa bir süre önce A Milli Basketbol Takımımızın formasını giyeceğini açıklayan Shane Larkin için Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusunun onaylandığını açıkladı. Konuya dair TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Aspor ekranlarında açıklamalarda bulundu.


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