Son dakika: Yeni doğum yapan Müge Boz'a büyük şok! Eşi Caner Erdeniz'e cinsel saldırı... 07.02.2020 13:32

Caner Erdeniz ile Müge Boz, geçtiğimiz Kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Son dakika magazin haberine göre basketbolcu Caner Erdeniz cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis istemiyle yargılandı. 3 yıl önce İstanbul Bebek'te bulunan bir barda Deniz B. isimli kadına yönelik "cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz son dakika haberinin detayları...

Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yeni doğum yapan Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir?

Caner Erdeniz, 11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. ve arkadaşları, İstanbul Bebek'te bulunan bir barda eğleniyordu. Bu sırada Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, iddiaya göre Deniz B.'ye arkasından sarılarak, kendine doğru çekti. Erdeniz, kadının boynunu ve yanağını öpmeye çalıştı. Bunun üzerine Deniz B., Caner Erdeniz'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Olay, polise intikal etti. Caner Erdeniz'e 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

5 BİN 400 TL PARA CEZASI

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda sanık Caner Erdeniz'i 'cinsel taciz' suçundan 26 Mayıs 2017 tarihinde 5 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığa iddianamede belirtilen 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan ceza verilmemesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.

YENİDEN YARGILAMA

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de, 28 Kasım 2018 tarihinde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bozarak sanık Caner Erdeniz'in yeniden yargılanmasına karar verdi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, müşteki Deniz B.'nin avukatı, "Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek harketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

AİLE BAKANLIĞI'NIN AVUKATI DA CEZA İSTEDİ

Katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise bir önceki yargılamada hükmün 'cinsel taciz' suçundan kurulmadığını belirterek, sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Caner Erdeniz'in avukatı ise son sözünde, "Sanığın beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, aradan sonra kararını açıklayarak sanık basketbolcu Caner Erdeniz'i 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Erdeniz'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner Erdeniz, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. Gözlerden uzak bir yaşam süren Caner Erdeniz, mayıs ayında nişanlandığı Müge Boz ile 13 Haziran'da İspanya Barcelona'da evlendi. Çiftin Vina ismini verdikleri kızlarını 24 Kasım'da kucağına aldı.