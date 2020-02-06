A Spor canlı izle: Antalyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz. İşte Antalyaspor Sivasspor maçı canlı izleme ekranı.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Ertinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya, AVAR ise Erkan Engin.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Charles, Ersan, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo Blanco
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare
Süper Lig'de üst üste gelen puan kayıplarıyla sıkıntılı günler yaşayan Demir Grup Sivasspor, 5-1'lik Gaziantep FK yenilgisinin yaralarını kupada sarmaya çalışacak. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Antalyaspor deplasmanında rövanş için avantaj arayacak.
Antalyaspor'da Nazım Sangare ile Adis Jahovic sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler. Demir Grup Sivasspor'da ise Emre, Marcelo ve Kone sakat, Fernando ise takımla çalışmalara başladı.
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