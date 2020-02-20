Sporting Lizbon - Başakşehir UEFA Avrupa Ligi karşılaşması canlı anlatım izle! 20.02.2020 19:09

Sporting Lizbon Başakşehir maçı canlı izle! Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'la karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında 27. maçına çıkan temsilcimiz zorlu Portekiz deplasmanında tur için avantajlı bir skorla ayrılma peşinde. Jose Alvalade Stadı’nda 20:55'te başlayan karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Sporting Lizbon - Başakşehir karşılaşması beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı sifresiz canlı anlatım olarak izlemek isteyen sporseverler maçı takvim.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirler...

Sporting Lizbon Başakşehir maçı canlı izle! Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'la karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında 27. maçına çıkan temsilcimiz zorlu Portekiz deplasmanında tur için avantajlı bir skorla ayrılma peşinde. Jose Alvalade Stadı'nda 20:55'te başlayan karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Sporting Lizbon - Başakşehir karşılaşması beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı sifresiz canlı anlatım olarak izlemek isteyen sporseverler maçı takvim.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirler...

SPORTİNG LİZBON - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sporting Lizbon ile Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Başakşehir bugüne kadar Avrupa arenasında sadece bir Portekiz temsilcisiyle eşleşirken; 2017/18 Avrupa Ligi gruplarında karşılaştığı Braga'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu, evindeki maçı 2-1 kazandı.

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece birini kaybeden Sporting'in aldığı iki galibiyet de iç saha karşılaşmalarında geldi.

Avrupa arenasında çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle dönen Başakşehir, daha önceki toplam 11 dış saha karşılaşmasının sadece birini kazanabilmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden takımlar arasında grubundan eksi averajla çıkan üç ekipten biri Başakşehir. Sporting evinde oynadığı son dokuz Avrupa maçının yedisini ve son üç karşılaşmayı kazanırken; bu süreçte sadece üç gol yedi. Portekiz ekibi, Ağustos 2012'den bu yana iç sahada dört maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı iç saha maçlarında en az net gol pozisyonuna giren üç takımdan biri Sporting. 2019/20 Avrupa Ligi gruplarında Sporting'in attığı 11 golün sekizine doğrudan katkı sağlayan Bruno Fernandes, devre arasında Manchester United'a transfer oldu. Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde attığı son dört golün üçünü kaydeden Enzo Crivelli, bu golleri rakip kaleye çektiği beş isabetli şutta buldu.,

Muhtemel 11'ler...

Sporting CP: Luis Arantes, Ristovski, Coates, Neto, Borja, Doumbia, Bolasie, Eduardo, Wendel, Camacho, Sporar.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli.