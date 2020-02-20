Aytemiz Alanyaspor uçağı Sivas'a inemedi

Süper Lig'in 23. haftasının kritik karşılaşmalarından biri olan Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Sivas'a hareket eden Akdeniz temsilcisinin uçağı hava şartları nedeniyle Sivas'a inemedi.
Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.
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