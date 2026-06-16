Kenan Yıldız dua ederek antrenmana başladı
A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, Paraguay ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına dua ederek başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına start verdi. Arizona'daki Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın her idmanda olduğu gibi çalışmaya dua ederek başladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor