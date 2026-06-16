Kenan Yıldız dua ederek antrenmana başladı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 09:44

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına start verdi. Arizona'daki Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın her idmanda olduğu gibi çalışmaya dua ederek başladı.