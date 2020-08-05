05.08.2020 15:33

Son dakika... Ara transfer döneminde de adı sık sık altyapısında yetiştiği Galatasaray ile anılan Arda Turan transferi gerçekleşmemişti. Yaz transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Arda Turan-Galatasaray dedikoduları giderek artmıştı. Ve beklenen oldu. Arda Turan, Galatasaray ile anlaştı. İşte detaylar...

Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı Kırmızılı ekip eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir maceralarının ardından alt yapısında yetiştiği kulübe geri dönmüş oldu.

beIN Sports'un haberine göre; bugün Türk Telekom Stadı'na giden tecrübeli futbolcu, Sarı-kırmızılı yönetimle son görüşmeyi yaptı ve anlaşmaya vardı.

Arda Turan, Abdurrahim Albayrak'ın telefonu üzerine Marmaris'teki tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldi. Yine Abdurrahim Albayrak'ın arabasıyla stada gelen Arda Turan, eski kulübüyle görüştü. Alınan bilgilere göre kulübün kısa süre sonra resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek.

BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI

Devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in tüm ısrarlarına rağmen alınmayan Galatasaray eski kaptanının boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu iddia ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Trt Spor'un haberine göre; Milli futbolcu, boş mukaveleye imza attı.