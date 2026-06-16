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A Milli Futbol Takımı'nda Paraguay maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Paraguay maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarına Arizona Athletic Grounds'ta yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay maçının taktik çalışmaları yapıldı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Ay-yıldızlılar, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor

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