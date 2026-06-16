A Milli Futbol Takımı'nda Paraguay maçı hazırlıkları başladı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 10:06

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay maçının taktik çalışmaları yapıldı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Ay-yıldızlılar, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.