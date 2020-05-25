EuroLeague ve EuroCup için karar verildi | Sezon iptal, şampiyon yok

25.05.2020 15:25

Koronavirüs nedeniyle spor dünyasında iptal edilen organizasyonlar arasına EuroLeague ile EuroCup da katılmıştı. Son dakika haberine göre; EuroLeague ve EuroCup'ın akıbeti belli oldu. A Lisansı bulunan 11 kulüp arasında bir yapılan oylama sonrasında EuroLeague ve EuroCup'ın iptaline karar verildi. İşte detaylar....

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun kaderi bugün belli oldu. Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildi. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019-20 sezonu sonlandırılmıştır. Yeni sezon 1 Ekim 2020'de, 2019-20 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden 18 takımın katılımıyla başlayacaktır.

THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi EuroLeague CEO'su Bartomeu, takımlara sezona devam etmelerinin büyük risk olduğunu ve en mantıklı kararın sezonu iptal etmek olduğunu söyledi.

Oyuncular ve ELPA (Euroleague Oyuncular Birliği) sezonun oynanmasına sıcak bakmıyordu.

ANADOLU EFES ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORDU

THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluğa göz kırpıyordu. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğe gelmesinin ardından atağa geçen ve bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanan Efes, ligde de lider durumda bulunuyordu. Bu sezon 28 maçın 24'ünü kazanan ve sadece 4 mağlubiyeti olan Mavi Beyazlılar play-off'u garantilemişti.

Bu sezon EuroLeague'de Efes'in ardından Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova ve Maccabi de play-off'u garantileyen diğer takımlar olmuştu.

EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDEN TAKIMLARIMIZ:

Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko

EUROCUP'TA MÜCADELE EDEN TAKIMLARIMIZ:

TOFAŞ

Galatasaray Doğa Sigorta

Darüşşafaka Tekfen