Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Devletimizin kararına saygımız sonsuz 14.03.2020 17:43

Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'dan koronavirüs nedeniyle 'erteleme' açıklaması gelmiş, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesini talep etmişti. Bu talebin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz 'Devletimizin vereceği her türlü karara titizlikle riayet edeceğiz ama görüşümüzü de bildiririz.' dedi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Beşiktaş derbisi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seyircisiz oynanma kararına değinen Cengiz, "Devletimizin kararına saygımız sonsuz" dedi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları...

Türk spor kamuoyuna ve rakibimiz olan tüm camialara son 24 saattir yaratılan algı operasyonlarını kısaca anlatmak istiyorum diye sözlerine başlayan Cengiz şunları kaydetti.

'Türk spor kamuoyuna ve rakibimiz olan tüm camialara son 24 saattir yaratılan algı operasyonlarını kısaca anlatmak istiyorum.

TFF Başkanı maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de maçlar devletimizin talebi üzerinde 'Seyircili oynanacak ve hijyenik açıdan her önlemi alacağız' dedik. Akşam devletimiz farklı bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanması kararını verdi.

Biz çarşamba günü bir toplantı yaptık. Üst mercilerden bize maçların seyircili oynanacağı bilgisi geldi. Biz de o gün gerekli tüm hijyen önlemlerinin alınacağını söyledik. Akşam da devlet seyircisiz kararı verdi. Biz devletin verdiği karara uymak zorundayız. Şu anda her zemin, her saha ve her şartta, Galatasaray mücadelesine devam edecektir. Sanki seyircisiz oynadığımızda, Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz şeklinde hesaplar yapıldığını hissettim, bu hiç hoş bir şey değil. Biz eşit şartlarda oynamak isteriz.'

"DEVLETİN VERDİĞİ KARARA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Sporcu, görevli ve medya mensuplarını sağlığı açısından maçın ertelenmesini istedik. Kötü niyetlilere bir şey anlatamazsın. Devletimizin vereceği her türlü karara titizlikle riayet edeceğiz ama görüşümüzü de bildiririz.

Bizim hiçbir rakibimize en ufak saygısızlığımız olamaz. Onlar olmazsa Galatasaray olmaz. Yönetici arkadaşlarımız da lütfen taraftarları kışkırtacak söylemlerden uzak dursun. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz, onları sevenleri de seviyoruz.

Herkes sanırım fikstüre bakıyor, kim ne avantajı içinde ona bakılıyor. Erteleme isteğimize çok sert tepki verildi. Biz elinden silahı düşen rakibimizin silahını almak istemiyoruz, eşit şartlarda olmak istiyoruz.

Bursaspor ve birçok kulüp başkanı ertelemeden yana ama sesini çıkaran biz olduk. Sanki biz rakipten çekiniyoruz, maç yapmak istemiyoruz gibi algı yaratıldı. Böyle bir şey yok.

Bilim insanlarının yönergelerine uyalım. Herkesin hesabı var ama yukarıdakinin de her zaman bir hesabı vardır.

"VİRÜS BELİRTİSİ YOK"

Bir sporcumuz ateşlendi, virüs belirtisi yok ama kontrol altında. Basketbol oyuncularımız tabii ki endişelendi. Bugün oynadığımız rakibimiz Ukrayna'dan geldi, karantina yok.

"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMALARINA GİRERSEK..."

Beşiktaş'ın açıklamasına girmek istemiyorum girersek 43'ten gireriz, Rizespor'a gireriz, Süper Kupa niye oynanmadı diye ben sorarım. Camiaları birbirine düşürmeyelim, saralım, sevelim.