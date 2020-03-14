Beşiktaş, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' kitabındaki teşvik pirim açıklamalarına ilişkin olarak, "TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz. 1986-1987 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" dedi. Bakkal, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' kitabında G.Saray'dan 1986-1987 sezonunda teşvik primi aldıklarını itiraf etmişti.
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