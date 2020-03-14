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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    'tan sezonu için şampiyonluk başvurusu

    , 'ın, 'Mesut Bir ' kitabındaki teşvik pirim açıklamalarına ilişkin olarak, "'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz. sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" dedi. Bakkal, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' kitabında G.Saray'dan 1986-1987 sezonunda teşvik primi aldıklarını itiraf etmişti.

    Şampiyonluk başvurusu
    Beşiktaş, 'ın, 'Mesut Bir ' kitabındaki teşvik pirim açıklamalarına ilişkin olarak, "'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz. 1986-1987 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" dedi. Bakkal, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' kitabında G.Saray'dan sezonunda teşvik primi aldıklarını itiraf etmişti.

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