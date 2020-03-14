Bein Sport şifresiz mi olacak? Süper Lig'de maçlar şifresiz mi? |Video 14.03.2020 16:37

Süper Lig maçlarının yayıncısı Bein Sport şifresiz mi? Maçlar şifresiz mi olacak sorusu gündeme oturdu. Türkiye'de maçların seyircisiz oynanma kararının alınmasının ardından gözler maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına çevrildi. Vatandaşların maç izlemek için cafelerde toplanacak olması nedeniyle maçların şifresiz canlı yayınlanmasına yönelik talep var. Futbol severler maçların şifresiz olup olmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili son açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Peki, maçlar şifresiz mi? Bein Sport şifresiz mi olacak? İşte cevabı...

Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin futbolseverler araştırma yapıyor. Corona virüs tehdidine yönelik önlemler spor dünyasında da alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Maçları izlemek isteyenlerin sosyal ortamlarda toplanma riskine karşın da maçların şifresiz yayınlanabileceği iddiası ortaya atıldı. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz yayın yapma kararı aldı. Peki, bu hafta Bein Sport şifresiz mi yayın yapacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte son gelişmeler!

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü tehdidi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sadece futbol müsabakalarının değil, tüm spor karşılaşmalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olacağına dikkat çeken Özdemir, Galatasaray 'ın liglerin ertelenmesi talebi ile ilgili olarak, "Alınan tedbir kararları sadece futbol maçları ile ilgili değil. Tüm spor müsabakaları ile ilgili. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir karar alma sorumluluğu yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız, konuyla ilgili tedbirleri hayata geçiriyor, önemli kararları alıyor" dedi.

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Corona virüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" dedi. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.