Türk futbolu Galatasaray- Beşiktaş derbisine kilitlenirken Takvim yazarları seyircisiz oynanacak bu karşılaşmayı masaya yatırdı. Galatasaray'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisinden yoksun olmasının önemli bir etken oldiğiunu ifade edilse de Sarı-Kırmızılı ekibin bu dev derbinin favorisi olduğunda birleşildi.
ALINAN TEDBİRLER SON DERECE İYİ VE ÖNEMLİ - İLKER YAĞCIOĞLU
Derbinin seyircisiz oynanacak olması ilk bakışta Galatasaray için bir dezavantaj. Ancak yine de Galatasaray en az bir adım önde. Bir kere iyi oynuyorlar ve çok formdalar. Özgüvenleri de zirvede. Kazanmak için de daha fazla motivasyona sahip. TFF'nin aldığı seyircisiz oynatma kararı ise son derece doğru.
GALATASARAY FUTBOL OLARAK ÇOK İLERDE - LEVENT TÜZEMEN
Her takım derbi gibi önemli bir maçta seyircisini yanında ister. Ancak iyi futbol oynayan, istikrarı yakalamış ve aynı zamanda kadro birlikteliğine de sahip olan Galatasaray'ın favori olduğuna kanaat getirmek zor değil. Avrupa koronavirüs salgına tedbir almakta geç kaldı. Biz ise kesinlikte doğru olanı yaptık.
KADRO KALİTESİ GALATASARAY'DAN YANA - EVREN TURHAN
Galatasaray çok formda. Sivas deplasmanında kazanamamış olmaları tamamen talihsizlik. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı seyirci avantajını kullanamayacak olsa da başka kozları var. An ititariyle ligin en formda takımı ve geçen seneden bile iyi oynuyor. 3 puana yakınlar. Kazanmaya da daha çok ihtiyacı var.
SEYİRCİSİZ OLMASI REKABETİ ARTIRACAK - OKTAY DERELİOĞLU
Derbinin seyircisiz oynanacak olması G.Saray için dezavantaj Beşiktaş için avantaj. Seyircili olsa G.Saray kesin favori olurdu ancak şimdi daha ortada bir maç olacak. Form ve şampiyonluk motivasyonu açısından G.Saray'ın küçük bir avantajı var. Maçların seyircisiz oynanması ise doğru bir karar.
ASLAN'IN KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK
Şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi olan Galatasaray, Trabzon ve Başakşehir'in puan olarak daha fazla gerisinde kalmamak için kazanmak zorunda.
KARTAL KAZANIRSA UMUTLANACAK
Zirve yarışından biraz uzakta kalan Beşiktaş derbiyi kazanırsa Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürecek. Moral ve motivasyon olarak da güçlü hale gelecek.
HENRY ONYEKURU SEVİNCİ
G.Saray'da sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle geçen çarşamba günkü idmanı yarıda bırakan 22 yaşındaki Henry Onyekuru, dün arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer aldı.
BEŞİKTAŞ DERBİ HAZIRLIĞINI SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş, yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün devam etti. 1.5 saatlik antrenmanda taktik antrenman gerçekleştirildi.
ALINAN TEDBİRLER SON DERECE İYİ VE ÖNEMLİ - İLKER YAĞCIOĞLU
Derbinin seyircisiz oynanacak olması ilk bakışta Galatasaray için bir dezavantaj. Ancak yine de Galatasaray en az bir adım önde. Bir kere iyi oynuyorlar ve çok formdalar. Özgüvenleri de zirvede. Kazanmak için de daha fazla motivasyona sahip. TFF'nin aldığı seyircisiz oynatma kararı ise son derece doğru.
GALATASARAY FUTBOL OLARAK ÇOK İLERDE - LEVENT TÜZEMEN
Her takım derbi gibi önemli bir maçta seyircisini yanında ister. Ancak iyi futbol oynayan, istikrarı yakalamış ve aynı zamanda kadro birlikteliğine de sahip olan Galatasaray'ın favori olduğuna kanaat getirmek zor değil. Avrupa koronavirüs salgına tedbir almakta geç kaldı. Biz ise kesinlikte doğru olanı yaptık.
KADRO KALİTESİ GALATASARAY'DAN YANA - EVREN TURHAN
Galatasaray çok formda. Sivas deplasmanında kazanamamış olmaları tamamen talihsizlik. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı seyirci avantajını kullanamayacak olsa da başka kozları var. An ititariyle ligin en formda takımı ve geçen seneden bile iyi oynuyor. 3 puana yakınlar. Kazanmaya da daha çok ihtiyacı var.
SEYİRCİSİZ OLMASI REKABETİ ARTIRACAK - OKTAY DERELİOĞLU
Derbinin seyircisiz oynanacak olması G.Saray için dezavantaj Beşiktaş için avantaj. Seyircili olsa G.Saray kesin favori olurdu ancak şimdi daha ortada bir maç olacak. Form ve şampiyonluk motivasyonu açısından G.Saray'ın küçük bir avantajı var. Maçların seyircisiz oynanması ise doğru bir karar.
ASLAN'IN KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK
Şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi olan Galatasaray, Trabzon ve Başakşehir'in puan olarak daha fazla gerisinde kalmamak için kazanmak zorunda.
KARTAL KAZANIRSA UMUTLANACAK
Zirve yarışından biraz uzakta kalan Beşiktaş derbiyi kazanırsa Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürecek. Moral ve motivasyon olarak da güçlü hale gelecek.
HENRY ONYEKURU SEVİNCİ
G.Saray'da sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle geçen çarşamba günkü idmanı yarıda bırakan 22 yaşındaki Henry Onyekuru, dün arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer aldı.
BEŞİKTAŞ DERBİ HAZIRLIĞINI SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş, yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün devam etti. 1.5 saatlik antrenmanda taktik antrenman gerçekleştirildi.
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