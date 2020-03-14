Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin futbolseverler araştırma yapıyor. Corona virüs tehdidine yönelik önlemler spor dünyasında da alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Maçları izlemek isteyenlerin sosyal ortamlarda toplanma riskine karşın da maçların şifresiz yayınlanabileceği iddiası ortaya atıldı. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz yayın yapma kararı aldı. Peki, bu hafta Bein Sport şifresiz mi yayın yapacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte son gelişmeler!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.