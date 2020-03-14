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    • 14.03.2020 17:15
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    ? Süper Lig 26. hafta maçları Bein Sport'ta şifresiz mi?

    ? Süper Lig 26. haftasında ? Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligde maçların seyircisiz oynama kararı alınmasının ardından gözler yayıncı kuruluş Bein Sport'a çevrildi. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi birçok ülkede maçlar şifresiz yayınlanacak. Maç izlemek isteyen futbolseverlerin cafelerde toplanmasının önüne geçilecek. Peki, Türkiye'de maçlar şifresiz mi? mi olacak? Konuyla ilgili son açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız." dedi.

    Maçlar şifresiz mi olacak? Özdemir'den flaş açıklama...

    Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin futbolseverler araştırma yapıyor. Corona virüs tehdidine yönelik önlemler spor dünyasında da alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Maçları izlemek isteyenlerin sosyal ortamlarda toplanma riskine karşın da maçların şifresiz yayınlanabileceği iddiası ortaya atıldı. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz yayın yapma kararı aldı. Peki, bu hafta Bein Sport şifresiz mi yayın yapacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte son gelişmeler!

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