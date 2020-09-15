Son dakika: Fenerbahçe Marcel Tisserand transferini duyurdu!

15.09.2020 20:05

Son dakika haberi... Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Sarı lacivertliler Almanya’nın Wolfsburg takımından Marcel Tisserand’ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından bir video klip paylaşılırken, "Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand!" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Sarı lacivertliler Almanya'nın Wolfsburg takımından Marcel Tisserand'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından bir video klip paylaşılırken, "Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand!" ifadelerine yer verildi.