Haberler Video Haber Videoları Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 12 pozitif vaka açıklandı...

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 12 pozitif vaka açıklandı...

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 12 pozitif vaka açıklandı...
16.09.2020 18:30

Beşiktaş, futbol akademisinde bulunan yedi sporcu ve beş teknik ekip çalışanının yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.


Haber Videoları