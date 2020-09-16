Beşiktaş, futbol akademisinde bulunan yedi sporcu ve beş teknik ekip çalışanının yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 12 pozitif vaka açıklandı...
16.09.2020 18:30
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