Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. Sivasspor 2-0'ın rövanşında evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. Esenler Erokspor süper ligin lideri Sivasspor'u deprlasmanda 78. dakikada Alper Karaman'ın attığı golle 1-0 yendi. Bu skorla Sivasspor Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura yükseldi.
Sivasspor 0-1 Esenler Erokspor | Gol: Alper Karaman (Video)18.12.2019 18:15
- Sivasspor 0-1 Esenler Erokspor | Gol: Alper Karaman (Video)
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