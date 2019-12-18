Sivasspor 0-1 Esenler Erokspor | Gol: Alper Karaman (Video) 18.12.2019 18:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. Sivasspor 2-0'ın rövanşında evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. Esenler Erokspor süper ligin lideri Sivasspor'u deprlasmanda 78. dakikada Alper Karaman'ın attığı golle 1-0 yendi. Bu skorla Sivasspor Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura yükseldi.