Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Erzincan maçı 2-0 kazandı kazanmasına ama Beşiktaş ilk maçı 3-0 aldığı için Erzincan kupadan elendi. Erzincan kupadan elendi elenmesine ama gönülleri kazanan taraf oldu. Nedeni ise sosyal medyayı sallayan bu serbest vuruş organizasyonu oldu.
Böyle organizasyon en üst liglerde yok! Türkiye Kupası'na Erzincan damgası18.12.2019 17:11
- Böyle organizasyon en üst liglerde yok! Türkiye Kupası'na Erzincan damgası
- Erzincanspor 0-2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı)
- Anagold 24Erzincanspor 2-0 Beşiktaş | Gol: Osman Şahin
- Anagold 24Erzincanspor 1-0 Beşiktaş | Gol: Yunus Emre Çakır
- CANLI İZLE: 24 Erzincanspor - Beşiktaş A Spor CANLI İZLE
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