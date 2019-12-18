Böyle organizasyon en üst liglerde yok! Türkiye Kupası'na Erzincan damgası 18.12.2019 17:11

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Erzincan maçı 2-0 kazandı kazanmasına ama Beşiktaş ilk maçı 3-0 aldığı için Erzincan kupadan elendi. Erzincan kupadan elendi elenmesine ama gönülleri kazanan taraf oldu. Nedeni ise sosyal medyayı sallayan bu serbest vuruş organizasyonu oldu.