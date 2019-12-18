CANLI İZLE: İstanbulspor Fenerbahçe maçı A Spor CANLI İZLE - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 18.12.2019 18:54

CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe, 4-0'lık maçın rövanşında İstanbulspor'a konuk oluyor. Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşmasının canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

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İstanbulspor-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bu akşam deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf olurken tur için avantajı cebine koymuştu. Bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması beklenen Sarı Lacivertli takımın teknik patronu Ersun Yanal'ın ligde şans bulmakta zorlanan oyuncuları bu maçta sahaya sürmesi bekleniyor.

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak olan maçı Emre Malok yönetecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bu akşam TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.