RAMAZAN İMSAKİYE
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Şampiyonlar Ligi İstanbul finali tanıtım videosu izle: ''Kazananlar asla pes etmezler''

Şampiyonlar Ligi İstanbul finali tanıtım videosu izle: ''Kazananlar asla pes etmezler''
05.05.2021 16:02
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Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından olan ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı. Mastercard Türkiye’nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırladığı reklam filmi, futbolda tutkunun "imkansız" diye bir şey tanımadığını anlatıyor. İşte İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu...


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsoru Mastercard, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final maçına sayılı günler kala kalpten oynanan futbolun, hazırlanan videoyla maç sonucunu nasıl değiştirebileceğini sayısal verilerle ortaya koyuyor.
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