Şampiyonlar Ligi İstanbul finali tanıtım videosu izle: ''Kazananlar asla pes etmezler''

Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından olan ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı. Mastercard Türkiye’nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırladığı reklam filmi, futbolda tutkunun "imkansız" diye bir şey tanımadığını anlatıyor. İşte İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu...