RAMAZAN İMSAKİYE
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UEFA'dan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş seyirci kararı

UEFA'dan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş seyirci kararı
05.05.2021 15:43
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Son dakika haberine göre UEFA İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi için seyirci kararını açıkladı. Buna göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale 25 bin taraftar alınacak.


UEFA İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi için seyirci kararını açıkladı. Buna göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale 25 bin taraftar alınacak. Ayrıca finalist takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

TANITIM VİDEOSU DA YAYINLANDI
Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından olan ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı.

Mastercard Türkiye'nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırladığı reklam filmi, futbolda tutkunun "imkansız" diye bir şey tanımadığını anlatıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsoru Mastercard, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final maçına sayılı günler kala kalpten oynanan futbolun, hazırlanan videoyla maç sonucunu nasıl değiştirebileceğini sayısal verilerle ortaya koyuyor.

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