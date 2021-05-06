Galatasaray son dakika! "Fatih Terim'i gönderme operasyonu..." Seçim iptali sonrası Galatasaray'da operasyon çalkantısı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da seçim süreci dün kulüpten yapılan açıklama ile ertelendi. Erteleme kararında yeni seçim tarihi de açıklanmazken, durum sarı-kırmızılı camiada büyük bir kaosa neden oldu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalar yaptı. Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da genel kurulun önemli isimlerinden biri olan Ahmet Özdoğan ise TAKVİM'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim'e sesleniyorum. Sakın bırakma" dedi.

Galatasaray yönetiminin seçimi iptal etmesinin ardından sarı kırmızılı camiada müthiş bir kaos yaşanıyor.

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalar yaptı. Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray genel kurulun önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan konuyla ilgili Takvim'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin genel kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "O zaman Genel Kurulu kararını hain lan edenler şimdi yönetimden istifa ediyoruz diyorlar, açıklama yapıyorlar.

Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Sen divan Kurulu'nun bir üyesi olarak şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok.

Bu yönetimin başka bir futbol aklını takımın başına getirme gibi bir lüksü yok. Şu anda mevcut kadroyu en iyi bilen isim Fatih Terim'dir. Bu kaotik ortam geçene kadar Fatih Terim takımın başında kalmalıdır. Daha sonra seçim yapıldıktan sonra oturulur konuşulur ne yapılacaksa o zaman yapılır." diye konuştu.

FATİH TERİM'İ GÖNDERME OPERASYONU

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki seçim sürecine ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" ifadelerini kullandı.