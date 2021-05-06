RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Spor Videoları Galatasaray son dakika! "Fatih Terim'i gönderme operasyonu..." Seçim iptali sonrası Galatasaray'da operasyon çalkantısı...

Galatasaray son dakika! "Fatih Terim'i gönderme operasyonu..." Seçim iptali sonrası Galatasaray'da operasyon çalkantısı...

Galatasaray son dakika!
06.05.2021 12:33
Ana Sayfa 01:04
''Çöl Arslanı operasyonu''...
Ana Sayfa 02:30
CHP’nin istifa eden...
Ana Sayfa 00:57
Çin roketi Türkiye'de nereye...
Ana Sayfa 00:07
Adam koyabilse avrada çip...
Ana Sayfa 00:44
'Hiç estetiğim yok' diyen...
Ana Sayfa 01:09
Binlerce personel katılıyor!...
Ana Sayfa 00:56
70 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 04:38
Gece yarısı korkutan yangın!
Ana Sayfa 01:16
Bahçeli'den Habertürk'e boykot...
Ana Sayfa 00:18
AKINCI yerli mühimmatlarla...
Ana Sayfa 06:25
Selçuklu sultanı Osman Bey'e...
Ana Sayfa 05:56
Esra Erol’da büyük buluşma!

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da seçim süreci dün kulüpten yapılan açıklama ile ertelendi. Erteleme kararında yeni seçim tarihi de açıklanmazken, durum sarı-kırmızılı camiada büyük bir kaosa neden oldu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalar yaptı. Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da genel kurulun önemli isimlerinden biri olan Ahmet Özdoğan ise TAKVİM'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim'e sesleniyorum. Sakın bırakma" dedi.


Galatasaray yönetiminin seçimi iptal etmesinin ardından sarı kırmızılı camiada müthiş bir kaos yaşanıyor.

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalar yaptı. Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray genel kurulun önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan konuyla ilgili Takvim'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin genel kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "O zaman Genel Kurulu kararını hain lan edenler şimdi yönetimden istifa ediyoruz diyorlar, açıklama yapıyorlar.

Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Sen divan Kurulu'nun bir üyesi olarak şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok.

Bu yönetimin başka bir futbol aklını takımın başına getirme gibi bir lüksü yok. Şu anda mevcut kadroyu en iyi bilen isim Fatih Terim'dir. Bu kaotik ortam geçene kadar Fatih Terim takımın başında kalmalıdır. Daha sonra seçim yapıldıktan sonra oturulur konuşulur ne yapılacaksa o zaman yapılır." diye konuştu.

FATİH TERİM'İ GÖNDERME OPERASYONU
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki seçim sürecine ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" ifadelerini kullandı.

Spor Videoları