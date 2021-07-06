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Pereira konuştu! "İstanbul'a gezmeye gelmedim"

Pereira konuştu!
06.07.2021 11:31 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:32
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dün 5 sezon sonra sarı-lacivertli takımın başındaki ilk çalışmasına çıktı. Antrenman öncesinde takımla toplantı yapan Pereira, şampiyon olmaya geldiğini söyledi.


Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira, kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirirken, geçen dönemde şampiyon olamadıklarını ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılıkları ile başarmak istediklerini, bunun da lafla değil, çalışarak olacağını söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim ve olacağım" şeklinde konuşurken, koyduğu disiplin kurallarına da herkesin uymak zorunda olduğunu oyuncularına aktardı.

Takım içi iletişime çok önem verdiğini oyuncularına anlatan Pereira, "Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım" dedi.

Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepiniz çok kaliteli, ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha.

Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden çok isteyerek tutkumuzla kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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