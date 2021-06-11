Milli maç izle! Türkiye İtalya maçı canlı izle! EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı!

Milli maç izle! Türkiye İtalya maçı canlı izle! EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 - TRT 4K canlı yayın izle ekranı! A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT 1 ve TRT 4K ekranlarından canlı ve şifresiz izlenecek. Bu noktada, Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. İşte EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 - TRT 4K canlı yayın izle ekranı!

İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Türkiye maçı şifresiz mi? EURO 2020 heyecanı başlıyor ve Türkiye gruptaki ilk maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımımızın gruptaki ilk maçı ev sahibi ekiplerden İtalya olacak. Peki; İtalya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Türkiye maçı şifresiz mi?

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İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak dev mücadele TRT 1 canlı ve TRT 4K üzerinden izlenebilecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Kenan, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, Burak

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

5. KEZ TURNUVADA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.