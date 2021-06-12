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SON DAKİKA: Danimarka – Finlandiya maçında Christian Eriksen’e ne oldu?

SON DAKİKA: Danimarka – Finlandiya maçında Christian Eriksen’e ne oldu?
12.06.2021 20:08
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Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen'in kalbi durdu. İlk müdahalenin saha kenarında yapıldığı oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.


EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bir anda yerde kaldı.

Hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti.

KALP MASAJI YAPILDI
Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı.

MAÇ ERTELENDİ
Uefa, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçın ertelendiğini duyurdu.

CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR?
Christian Eriksen (d. 14 Şubat 1992, Middelfart), Serie A takımlarından FC Internazionale Milano'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.

1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.

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