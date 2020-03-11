MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor 11.03.2020 19:19

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip deplasmanda Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 kazanmayı bildi.

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip deplasmanda Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 kazanmayı bildi. Maç eksiğinden dolayı haftalardır ikinci sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, bu galibiyetle puanını 52 yaptı ve Medipol Başakşehir'i averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise 25 puanda kaldı.





İLK YARIDAN DAKİKALAR

10. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan gelişen Trabzonspor atağında, Sosa'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1





30. dakikada Trabzonspor, ikinci golünü buldu. Bordo-mavili ekibin ceza alanı dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Sosa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 0-2

45. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Gökhan Töre'nin ara pasında penaltı noktası civarında 4 oyuncu arasındaki karambolde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadaki Novak'a çarpan top, kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-2





Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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