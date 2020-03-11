MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip deplasmanda Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 kazanmayı bildi.
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip deplasmanda Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 kazanmayı bildi. Maç eksiğinden dolayı haftalardır ikinci sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, bu galibiyetle puanını 52 yaptı ve Medipol Başakşehir'i averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise 25 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan gelişen Trabzonspor atağında, Sosa'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
30. dakikada Trabzonspor, ikinci golünü buldu. Bordo-mavili ekibin ceza alanı dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Sosa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 0-2
45. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Gökhan Töre'nin ara pasında penaltı noktası civarında 4 oyuncu arasındaki karambolde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadaki Novak'a çarpan top, kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇI ÖNCESİ 'KORONA' ÖNLEMİ
Tüm Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla alınan tedbirler arttırılırken, bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi" ifadelerine yer verdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması TFF tarafından ertelenmişti.
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