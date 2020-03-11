Haberler Video Spor Videoları Galatasaray'da Henry Onyekuru idmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da Henry Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

11.03.2020 13:01

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'a ise yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Onyekuru, ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.


Kaplan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Onyekuru'nun görünen çok ciddi bir problemi yok. Sol ayağında düz koşu esnasında bir ağrı hissetti. Kulüp doktoru Yener İnce ile konuşma gerçekleştirdiler ve tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı ve salona gitti."

"Takımca yapılan düz koşu esnasında sol ayağında bir ağrı hissetti ve takım arkadaşlarından ayrıldı. Onyekuru Yener İnce ile görüşmesinin ardından tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı. Gözlemlerimize göre ilk etapta çok ciddi bir probleminin olmadığını söyleyebiliriz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları