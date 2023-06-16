Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 elemelerinde gruptaki 3. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Milliler kritik mücadelede sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve 90+6. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Letonya'nın gollerini ise Emsis ve Tobers kaydetti. Emsis ayrıca 82. dakikada kırmızı kart gördü ve Letonya'yı 10 kişi bıraktı.

BARDAKCI İLK KEZ FORMAYI GİYDİ!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.

Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de sahada yer aldı.

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Umut Nayir ilk 11'ini sürdü.

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Bozok, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Barış Alper Yılmaz ve Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

Aday kadroda yer alan Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.

Milli takımda aday kadroya ilk kez davet edilen kaleci Muhammed Şengezer, yedekler arasında forma şansı bekledi.

ARDA VE UMUT İLK KEZ İLK 11'DE



A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

GRUPTAKİ SON DURUM!



Letonya'yı mağlup ederek grupta 6 puana ulaşan Türkiye, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 4 puanlı Hırvatistan maç eksiği ile 2. sırada kalırken Ermenistan'a sahasında sürpriz bir şekilde yenilen Galler de 4 puanda kaldı ve haftayı 3. sırada tamamladı.