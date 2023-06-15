Fenerbahçe trasfer haberleri: Galatasaray'ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Yeni sezonda iddialı bir takım kuracak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde bomba hamleler yapmaya hazırlanıyor.Kanarya ilk olarak Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'i kadrosuna kattı.Fenerbahçe 26 yaşındaki futbolcuya 4 senelik imza attırmıştı.Yönetim, Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasına rağmen transfer operasyonuna büyük bir hızla devam ediyor.Yeni hocasını kısa sürede açıklamayı planlayan kurmaylar, transferde de elini çabuk tutmak istiyor.Başkan Ali Koç'un bu transfer dönemindeki politikası ise Avrupa'da tanınmış, yüksek profilli oyunculara yönelmek olacak.Hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye alan yönetim, transfer etmek istediği futbolculara net şekilde karar verdi.Sarı lacivertliler yoğun bir çalışma sonrası transfer adaylarını belirledi.Fenerbahçe'de özellikle geçtiğimiz sezonlardaki transfer politikası büyük eleştiri almıştı.Transfer edilen futbolcuların birçoğundan verim alınamaması taraftarların tepkisini çekmişti.Ancak yaz transfer döneminde sarı lacivertliler bambaşka bir politika izleyecek.Dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde olan sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir oyuncu geldi.Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği ifade edildi.Sarı kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamış o isim için tüm şartların zorlanacağı kaydedildi.Fenerbahçe, bu transferle birlikte uzun süredir yaşadığı problemleri de sonlandırmış olacak.Yönetim yapacağı bu hamleyle yeni gelen hocanın elini epey rahatlatmış olacak.Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu takviyiyle birlikte taraftarı da havaya sokmayı hedefliyor.

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o yıldız...

F.BAHÇE'DEN FERNANDO BOMBASI!

Fenerbahçe, La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun ayrılığına kesin gözüyle bakan yönetim, 35 yaşındaki yıldızın transferini kısa süre için tamamlamayı hedefliyor.Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da birçok kupa kazanan Fernando'nun ise sarı lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.Sevilla'dan ayrılmak isteyen Sambacı'nın, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmesi durumunda 'evet' diyeceği ifade edildi.Fenerbahçeli kurmayların, Sevilla ile 1 senelik sözleşmesi kalan Brezilyalı orta saha için makul bir bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi.Bu sezon kadroda büyük bir değişime gitme kararı alan İspanyol temsilcisinin de transfere 'olur' diyeceği öne sürüldü.Yönetim yapacağı bu transferle birlikte Galatasaray'a önemli bir psikolojik üstünlük sağlamayı planlıyor.Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde resmi teklifini Sevilla'ya iletmesi ve transferin hızlı bir şekilde noktalanması bekleniyor.Fernando bu sezon Sevilla'da 36 maça çıktı.Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Fernando, kariyerinde Manchester City, Porto, CF Estrela ve Vila Nova FC gibi ekiplerde de boy göstermişti.1.83 boyundaki Fernando, 2019 yılında Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.