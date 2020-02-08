Süper Lig'in 21.haftasında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Konyaspor için galibiyet kritik önem taşıyor. Öte yandan Denizlispor ilk 10'da yerini almak istiyor. Sporseverlerin merak ettiği Konyaspor-Denizlispor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.
Konyaspor Denizli maçı şifresiz canlı anlatım izle08.02.2020 13:38
- Konyaspor Denizli maçı şifresiz canlı anlatım izle
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