Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Alanya’ya nefes aldırmayın | Video 08.02.2020 13:06

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugünkü Alanya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Yanal oyuncularına, "Önümüzde Başakşehir maçı gibi güzel bir örnek var. 90 dakika boyunca Alanya’ya baskıyı hissettirelim. Rakibe nefes aldırmayın. Bunu pres yaparak ve kaybedilen topu hızla kazanarak yapacağız" dedi.