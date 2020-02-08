Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugünkü Alanya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Yanal oyuncularına, "Önümüzde Başakşehir maçı gibi güzel bir örnek var. 90 dakika boyunca Alanya’ya baskıyı hissettirelim. Rakibe nefes aldırmayın. Bunu pres yaparak ve kaybedilen topu hızla kazanarak yapacağız" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugünkü Alanya maçı öncesi futbolcularıyla dün yarım saat süren bir toplantı yaptı. Bu maçın derbiden hiçbir farkı olmadığını ve kendilerini son 6 resmi maçının kazanan bir takımın beklediğini söyleyen Yanal, "90 dakika boyunca baskımızı hissetmeleri gerekiyor. Boş alan bırakılmayacak" dedi.
ALANYA'YI HATAYA ZORLAYIN...
Yanal şöyle devam etti: Önümüzde Başakşehir maçı gibi çok güzel bir örnek var. Bu maçtaki gibi rakibi presle ve kaybedilen topu en kısa sürede geri kazanarak baskıyı rakibe hissettirmeliyiz. Bunu yaparsak rakibimiz hataya mecbur kalacaktır.
CISSE&FERNANDES'E BOŞ ALAN YOK
Cisse gibi Fernandes gibi boş alanı seven ve gole yakın oyuncuları var. Savunma bunlara çok yakın durmalı. Ceza sahasına yakın yerlerde gereksiz faul istemiyorum. Çıkarken de risli pas olmamalı...
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1.5 saat sürdü.
FENER'İN KOZU MAX KRUSE
Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçında gözler son haftların formda oyuncusu Max Kruse'de olacak. Süper Lig'in 2. yarısındaki 3 maçta da gol atmayı başaran Alman forvetin ligde toplamda 5 gol ve 5 asisti bulunuyor. Kruse, Vedat'ın hemen arkasında görev yapacak.
KART SINIRINDA 2 OYUNCU VAR
Fenerbahçe'de sarı kart sınırında 2 oyuncu buluyor. Gustavo ve Vedat Muric bugün kart görürse Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.
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