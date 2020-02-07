Erman Toroğlu: Malatyaspor başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim? 07.02.2020 22:59

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim? Sen kendi içinden vuruluyorsun." ifadelerini kullandı.