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Erman Toroğlu: Malatyaspor başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?

Erman Toroğlu: Malatyaspor başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?

07.02.2020 22:59

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim? Sen kendi içinden vuruluyorsun." ifadelerini kullandı.


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