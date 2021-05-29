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Kocaelisporlu futbolcu şampiyonluk kutlamalarında otobüsten düştü: O anlar böyle görüntülendi

Kocaelisporlu futbolcu şampiyonluk kutlamalarında otobüsten düştü: O anlar böyle görüntülendi
29.05.2021 09:45
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TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lİg'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupası ile şehir turu attı. Üstü açık otobüste kupa işe şehir turu atan yeşil beyazlılara binlerce taraftar eşlik etti.


TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lİg'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupası ile şehir turu attı. Üstü açık otobüste kupa işe şehir turu atan yeşil beyazlılara binlerce taraftar eşlik etti.

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, 4-0'lık galibiyet sonrası şampiyonluk kupası ile kente döndü. Üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular ve yönetim, üst lige çıkma coşkusunu taraftarıyla paylaştı.

Şehir turu atan yeşil beyazlıların sevincine binlerce araçla eşlik eden taraftarla ise takımını Milli İrade Meydanı'nda coşku ile karşıladı. Üstü açık otobüsle meydan giren futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri taşıyan otobüs, meşalelerle karşılandı.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamada kupayı taraftarlara taşıyan futbolcular, taraftarlarla tezahürat yaprak galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.


ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSTEN DÜŞTÜ
Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz bir kaza yaşandı. Kutlamalar sırasında üstü açık otobüsle seyir halinde olan futbolculardan 2'si köprüye çarparak yaralandı.

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