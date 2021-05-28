Gelen son dakika haberine göre, TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım da belli oldu. Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükseldi.
Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede Kocaeli temsilcisi, rakibini 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Cem Akpınar ve 88. dakikada Bahattin Köse'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi.
Öte yandan Sakaryaspor'da Azad Filiz, 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Kocaelispor'un sol kanattan Burak Süleyman ile kullandığı korner vuruşunda Musa Nizam'ın kafa vuruşu üst direkten döndü, devamında, Musa Nizam topu filelerle buluşturdu: 1-0
9'uncu dakikada Sakaryaspor'un Nuri ile sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Burak Öksüz'ün ceza sahası içinden gelişine şutu üstten auta çıktı.
27'nci dakikada sol kanattan Burak Süleyman'ın ortasında Tahir Babaoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Oğuz topu kornere çeldi.