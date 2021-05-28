Gelen son dakika haberine göre, TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım da belli oldu. Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükseldi.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede Kocaeli temsilcisi, rakibini 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Cem Akpınar ve 88. dakikada Bahattin Köse'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi.