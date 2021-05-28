Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Fatih Terim' açıklaması: Galatasaraylılar da biliyordur benim art niyetli olmadığımı

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, sezon içinde Terim ile ilgili gündem olan sözlerine ilişkin de konuştu.İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...
TERİM İLE İLGİLİ GÜNDEM OLAN SÖZLERİ
Sezon devam ederken Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde "Fatih Terim tabi ki alkışlayacak" söylemiyle gündeme gelen Ahmet Nur Çebi, bu açıklamalarının arka planını anlattı.
Çebi, "Şampiyonu tabii ki alkışlarım. Ben verdiğim emeği biliyorum, karşı taraf da şampiyon olursa alkışlamamak kendimize ihanet olur. Ben de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u alkışlarım. Galatasaraylılar da biliyordur benim art niyetli olmadığımı, onu motivasyon olarak kullanmak istediler ki farklı bir yerde kullanıldı." diye konuştu.