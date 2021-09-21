Haberler Spor Videoları Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor GS maçı hangi kanalda?

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor GS maçı hangi kanalda?

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor GS maçı hangi kanalda?
21.09.2021 19:00
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Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 9. sıraya kadar gerileyen Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi yakından takip edecek taraftarlar maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edip araştırmaya başladı. Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray 3 puan için mücadele edecek. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor GS maçı bilet fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!


KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yaşar Kemal Uğurlu'nın yöneteceği Galatasaray Kayserispor maçının tarihi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan konuk takımın 3 puan için sahada olacağı müsabaka 22 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak Galatasaray Kayserispor maçı, 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

ALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL

Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL

Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL

Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL

Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL

Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

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