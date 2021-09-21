Beşiktaş - Adana Demirspor maçı CANLI ANLATIM İZLE! Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem Ali Palabıyık yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Sonucu merakla beklenen mücadele için vatandaşlar arama motorlarından; Beşiktaş maçı canlı izle! BJK Adana maçı canlı izle! Beşiktaş maçı Beinsports'tan canlı nasıl izlerim? Beşiktaş maçı maçı hangi kanalda? aramalarını yapıyor. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte BJK - ADS karşılaşmasına ilişkin detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem Ali Palabıyık yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte BJK - ADS karşılaşmasına ilişkin detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.



Ali Palabıyık yönetiminde Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.









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İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga







BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek.





ROSIER OYNAYABİLİR

Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in ise yarınki karşılaşmada oynaması bekleniyor.





26 YIL SONRA...

İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.